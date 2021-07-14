Аваков ушёл, чем запомнились его годы

13 июля подал в отставку министр внутренних дел Арсен Аваков, занимавший этот пост при четырёх премьер-министрах.

Аваков в Телеграм-канале МВД написал: «Согласно части первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. «Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!».

Аваков 22 февраля 2014 года стал и. о. министра внутренних дел после того, как с этой должности был уволен Виталий Захарченко. С 27 февраля 2014 года Аваков занимал должность министра внутренних дел в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Беспрецедентные семь с половиной лет правления Авакова отмечены реформой милиции, уничтожением «ХНР», созданием добровольческих батальонов, гибелью Александра Музычко, делом Шеремета и конфликтом с Саакашвили.

Действующий председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский согласился на предложение Президента Зеленского возглавить Министерство внутренних дел.

«Я принял самое сложное решение в своей жизни. Ответить «да» на предложение Президента возглавить Министерство внутренних дел. Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как политик, но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность», — заявил Монастырский.

Голосование за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова состоится в четверг, 15 июля, а назначение кандидата на должность нового министра Дениса Монастырского — в пятницу.

Как сообщала Одесса News, Арсен Аваков имел разговор с Президентом Владимиром Зеленским в день, когда одесскому уличному активисту Сергею Стерненко объявили приговор в виде лишения свободы на срок 7 лет 3 месяца.

Инфограмма: Укринформ

Фото: из свободных источников

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