Укрзализныця запускает дополнительные рейсы из Житомира в Одессу

АО «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы поезда №131/132 Житомир — Одесса ввиду большой популярности этого маршрута.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что дополнительные рейсы запланированы на 18, 22, 26 и 30 июля, а также на 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30 августа.

Из Житомира поезд отправляется в 23:15 и прибывает к морю в 09:29. Обратно из Одессы он отправляется в 12:27 и прибывает в Житомир в 22:10.

Как сообщала Одесса News, самым популярным поездом во внутреннем сообщении по количеству перевезённых пассажиров в Одессу за 5 месяцев 2021 года стал поезд №91/92 Одесса — Константиновка (170 тыс. пассажиров).

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