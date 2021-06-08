Укрзализныця назвала самые популярные направления по количеству перевозок

Самым популярным поездом во внутреннем сообщении по количеству перевезённых пассажиров за 5 месяцев 2021 года стал поезд №45/46 Ужгород — Лисичанск, который перевёз 329 тысяч пассажиров в обоих направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрзализныця».

Отмечается, что на втором месте по популярности оказался поезд №41/42 Днипро — Трускавец, который перевёз 188 тыс. пассажиров. Третье место за поездом №69/70 Мариуполь — Львов (176 тыс.).

Далее перечень самых популярных поездов выглядит так: №137/138 Хмельницкий — Лисичанск, 165 тыс. пасс.; №91/92 Одесса — Константиновка, 170 тыс. пасс.; №145/146 Киев — Измаил, 159 тыс. пасс.; №101/102 Киев — Херсон, 147 тыс. пасс.; №97/98 Ковель — Киев, 143 тыс. пасс.; №357/358 Киев — Рахов, 141 тыс. пасс.; №125/126 Константиновка — Киев, 140 тыс. пассажиров.

В десятку самых популярных направлений входят: Винница — Киев — 106 тыс. пассажиров, в обратном направлении — 104 тыс.; Запорожье — Киев — 86 тыс. пассажиров, в обратном направлении — 80 тыс.; Одесса — Киев — 79 тыс. пассажиров, в обратном анправлении — 75 тыс.

В железнодорожной компании замечают, что впервые с начала карантина средняя наполненность поездов достигла 70% и постепенно продолжает расти.

Как сообщала Одесса News, Укрзализниця на июнь 2021 года назначила дополнительные поезда в одесском направлении.

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