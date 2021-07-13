400 л горючего и $300 ежемесячно: так тушил свои низменные страсти одесский пожарник

Одесской областной прокуратурой, следователями Территориального управления ГБР в Николаеве и полицией задержан во время получения неправомерной выгоды начальник одного из районных секторов Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, пожарный требовал у предпринимателя 400 литров горючего, а также ежемесячно 300 долларов США взятки за непринятие мер в сфере гражданской защиты, пожарной и технологической безопасности и беспрепятственное ведение хозяйственной деятельности с целью содержания резервуаров для хранения дизельного топлива.

Решаются вопросы сообщения чиновнику о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщала Одесса News, 1000 долларов США взятки за ускорение получения гражданства Украины захотела задержанная в Одессе руководительница одного из районных секторов Государственной миграционной службы.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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