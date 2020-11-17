В Одессе арестовали 4-х членов ОПГ, занимавшейся сбытом психотропов

По ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры взяты под стражу организатор и три члена организованной преступной группы, подозреваемой в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте психотропных веществ (ч.3 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемые, начиная с 2018 года, объединились в устойчивую организованную группу для систематического незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта и незаконного сбыта особо опасного психотропного веществ — PVP — на территории Одессы, Николаева и Херсона.

Отмечается, что дельцы реализовывали свой товар через сайты и телеграмм-каналы. Их названия в качестве рекламы наносили проплаченные люди на стены зданий. Клиентам предоставлялась возможность выбрать товар, получить консультацию к нему, указать адрес «закладки» и произвести оплату через удобную для себя платёжную систему.

После осуществления оплаты и подтверждения платежа, покупателю на номер мобильного телефона поступает смс-сообщение с кодом авторизации, который покупателю необходимо ввести в соответствующее поле на сайте, где происходил заказ, для получения фотографии с изображением местоположения «закладки» с приобретённым психотропным веществом.



Во время обысков помещений и автомобилей дилеров изъято почти 90 тыс долларов США, более 2,5 кг особо опасного психотропного вещества — PVP, более 15 г каннабиса, 2 пакета галлюциногенных грибов, мобильные телефоны, компьютерная техника, четыре с половиной тысячи банковских карточек, на которые переводились полученные от незаконного сбыта деньги, а также другие вещественные доказательства вины фигурантов.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи СУ ГУ НП в Одесской области. За это преступление Законом предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года в Одессе СБУ блокировала контрабанду психотропов, отправляемых из Евросоюза.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры