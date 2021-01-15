В центре Одессы правоохранители закрыли очередное игорное заведение

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении 4 членам организованной группы в незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По версии следствия, 26-летний одессит в марте прошлого года организовал в центре Одессы на улице Канатной, деятельность подпольного игорного заведения, где игрокам за деньги предоставлялась возможность доступа к азартным играм. Обязательным условием участия в азартных развлечениях была уплата игроком денег с целью совершения ставок в эквиваленте фактически внесённой наличности.

Отмечается, что к своей противоправной деятельности предприимчивый молодой человек привлёк еще трёх жителей города и области — двух юношей и девушку, с которыми он находился в дружеских отношениях.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года одесская киберполиция закрыла в городе нелегальный онлайн-кинотеатр. Его организаторы задержаны.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры