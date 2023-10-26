Убийцу известного одесского боксёра снова будут судить, на этот раз за вымогательство

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении иностранца по факту вымогательства, лишения свободы и распространения в обществе преступного влияния, совершённое в следственном изоляторе.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Следствием установлено, что мужчина, будучи обвиняемым и, в дальнейшем, осуждённым за убийство известного украинского боксёра, поддерживая «воровские традиции», получил неформальный статус «бродяги». Он организовывал вымогательство денег с жителей Одессы под вымышленными предлогами несуществующих долговых обязательств с целью дальнейшего наполнения так называемого «воровского общака».

Так, в конце июля прошлого года, используя своё влияние, находившиеся на свободе злоумышленник с сообщниками требовали у местного жителя возвращения 1000 долларов США несуществующего долга. Во время встречи с потерпевшим вымогатели применили физическое насилие и затолкали его в салон автомобиля, где продолжили оказывать психологическое давление.

Опасаясь за свою жизнь, мужчина вынужден был согласиться на неправомерные требования и передал 3000 гривен, которые имел при себе.

Отмечается, что по ходатайству прокурора «субъект преступного влияния» находится под стражей. Обвинительный акт в отношении 3-х подельников фигуранта находится на рассмотрении в суде.

Одесса News информировала в сентябре 2023 года, что прокурорами Одесской областной прокуратуры было сообщено о подозрении иностранцу по факту вымогательства, лишения свободы и распространения преступного влияния на территории следственного изолятора.

Прокуратура не называет фамилии обвиняемого, но по данным СМИ, вероятно, речь идёт об уроженце Азербайджана Бабеке Дамир-оглы Гасанове, который обвинялся в убийстве в приёмном отделении горбольницы №1 Одессы чемпиона Европы по тайскому боксу Сергея Лащенко.

Фото: Одесская облпрокуратура

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