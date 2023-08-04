В Одессе задержан делец, предлагавший «услуги» за снятие с воинского учёта

В Одессе разоблачён житель города, подозреваемый в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Как сообщает Одесская облпрокуратура, задержанный наладил схему незаконного заработка путём предоставления своих «услуг» в снятии призывников с воинского учёта в военкомате для дальнейшего беспрепятственного выезда из Украины.

«Делец» обещал желающим «решить вопрос» через военно-врачебную комиссию в одном из военкоматов города путём постановки ложного диагноза и последующего снятия с воинского учёта в связи с непригодностью к военной службе. Своих «клиентов» он подробно инструктировал о порядке оформления документов и способе пересечения границы», — говорится в сообщении.

Свои «услуги» подозреваемый оценивал в 8500 долларов США.

Правоохранители задержали мужчину при получении им неправомерных средств за фиктивные документы.

В настоящее время ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Отмечается, что во время обысков по местам жительства и работы подозреваемого изъяты наличные деньги и документация, подтверждающая противоправную деятельность.

Устанавливается полный круг участников, причастных к схеме незаконного заработка.

Как информировала Одесса News, в июле 2023 года оперативники Белгород-Днестровского отряда совместно с представителями Национальной полиции прекратили деятельность группы лиц, причастных к незаконной переправке за границу мужчин призывного возраста по поддельным документам.

Фото и видео: Госпогранслужба

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