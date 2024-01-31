Куяльницкой громаде вернули 20 га земли, неэффективно используемой арендатором

Куяльницкому сельскому совету Подольского района Одесской области возвращено два участка общей площадью 20 га стоимостью 609 млн грн, предоставленных предприятию для строительства объектов зелёной энергетики, а также взыскано в пользу сельсовета более 1 млн грн задолженности по арендной плате.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Отмечается, что прокуратура в суде доказала: в июле 2017 года между Подольской райгосадминистрацией и предприятием были заключены договоры аренды двух земельных участков сроком на 49 лет. Однако арендатор свои обязанности по уплате арендной платы должным образом не выполнял и задолжал Куяльницкой территориальной общине более миллиона гривен.

«Суд согласился с доводами прокуратуры по поводу ненадлежащего выполнения предприятием договоров аренды, в связи с чем появилась задолженность за пользование землёй, и удовлетворил иск прокурора в полном объёме», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года Одесская облпрокуратура обеспечила реальное исполнение судебного решения по иску прокурора о возвращении в государственную собственность имущества объединения санаторно-курортных заведений на курорте «Куяльник» стоимостью около 1 млрд гривен.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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