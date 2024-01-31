В Саудовской Аравии представили робота по уборке пляжей

Компания Red Sea Global (RSG) из Саудовской Аравии представила компактного робота по уборке пляжей на побережье Красного моря.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Saudi Press Agency.

Отмечается, что усовершенствованный электрический робот специально разработан, чтобы повысить визуальную привлекательность песка и решить проблему пластиковых отходов и мусора.

Само устройство обладает поразительной способностью идентифицировать объекты размером в один кубический сантиметр. Роботом можно управлять дистанционно.

Благодаря своей исключительной гибкости, он легко маневрирует вокруг мебели и других препятствий, которые могут стать проблемой других роботов. Всего за час он может охватить площадь до 3000 квадратных метров.

Робот начнёт свою работу в районе Красного моря, помогая сохранить природную красоту этого места мирового класса и его увлекательных курортов.

Одесса News информировала, что робот для подготовки почвы к разминированию разработки харьковских производителей прошёл сертификацию в Украине.

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