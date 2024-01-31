Израиль требует отставки Генерального секретаря ООН

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил во вторник, что Антониу Гутерреш должен уйти в отставку с поста Генерального секретаря ООН.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Politico.

Это требование поступило после обвинений Израиля в том, что 12 сотрудников Агентства ООН по палестинским беженцам (UNRWA) были причастны к насильственному нападению ХАМАСа 7 октября 2023 г.

“Конечно, он несёт ответственность как Генеральный секретарь ООН. Гутерреш должен уйти в отставку или ООН должна заменить его», — сказал Кац.

Отмечается, что Израиль дискутировал с ООН в течение нескольких месяцев после того, как в октябре Гутерреш заявил, что атака ХАМАС «не происходила в вакууме» и обвинил Израиль в проведении «56 лет удушающей оккупации».

После того, как Международный суд ООН упрекнул Израиль в его длительной бомбардировке сектора Газа в ответ, но не призывал к прекращению огня — Израиль обвинил десяток сотрудников ООН в участии в нападении ХАМАСа.

США, Германия, Италия и другие страны ответили приостановкой финансирования UNRWA. «Страны действовали правильно, хотя это была гуманитарная организация», — отметил Кац. Агентство UNRWA отрицает, что сознательно помогало ХАМАС или любой другой боевой группе. В агентстве заявили, что оно тщательно расследует обвинения и привлекает персонал к ответственности.

Кстати, Антониу Гутерреш проводит встречи с представителями стран, отказавшихся финансировать агентство по делам палестинских беженцев, сотрудников которого подозревают в причастности к нападению ХАМАСа на Израиль 7 октября. В понедельник Гутерреш провёл переговоры с постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд по этому вопросу. Ранее он призвал ряд стран-доноров возобновить финансирование UNRWA после информации об участии отдельных его сотрудников в действиях ХАМАС. Также он отметил, что UNRWA проводит внутреннее расследование и виновники будут привлечены к ответственности. Около двух десятков стран приостановили финансирование UNRWA на время расследования. Среди них – США, Великобритания, Нидерланды, Италия, Германия, Австралия, Швейцария.

Одесса News сообщала, что в ООН заявили, что для признания действий в Украине российских оккупантов геноцидом по-прежнему недостаточно доказательств.

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