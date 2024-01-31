Генерал-майор Марченко: «Нужно готовиться к новым попыткам врага захватить юг»

Сейчас на фронте идут позиционные бои, но украинским военным нужно готовиться к новым попыткам оккупантов захватить юг Украины, считает генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко (позывной Марчелло).

Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

Журналист спросил, чего, по мнению генерала, украинцам следует ожидать в этом году – наступления россиян или украинского контрнаступления.

«Меня как военного всегда учили, что нужно ожидать худшего, а рассчитывать на лучшее. Поэтому я скажу, что от юга Украины российские лидеры не отказались. Я думаю, что они попытаются всё-таки воспроизвести тот план захвата и отрезать нас от Чёрного моря. Это для них стратегическая задача», – сказал Марченко.

Он напомнил, что если россиянам это удастся, они значительно ослабят Украину – «сделают её не имеющей своего моря, своих портов», а это очень ударит по экономике страны.

«Поэтому я всё-таки думаю, что нам нужно готовиться к тому, что они пойдут воспроизводить свой план по захвату юга. Поэтому пока у нас есть время, я думаю, что наше военное руководство должно принять правильное решение и выстраивать сейчас три линии обороны, чтобы создать им такие условия, которые сделали бы невозможным их продвижение – даже на пару километров – вперёд», – сказал военный.

Марченко также рассказал, что в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России в руки защитников Украины на юге попали карты наступления оккупантов.

«В начале марта мы же сняли повсюду указатели, где какое село, где что… И к нам на блокпост прямо заехал УАЗик российский. И в этом УАЗике сидел начальник штаба парашютно-десантного полка. С картами на ближайшие пять дней. И когда мне попала карта, я просто был в шоке, я вызвал командира 406-й артиллерийской бригады и говорю: «Так, быстро давай вперёд, переставляй свои орудия. Вот у нас есть полностью данные, какими колоннами, откуда и когда они будут заходить», – сказал он.

В то же время они оба понимали, что когда оккупанты недосчитаются начальника штаба с картами, то они перепланируют свои действия, рассказал Марченко.

Позже местный житель рассказывал военным, что делают российские колонны. Оказалось, что они действовали по плану, сказал генерал.

«Написано, что в 5.40 они отправляются на этот рубеж и разворачиваются в боевые порядки – всё, они выходят. Минута в минуту, секунда в секунду. И таким образом мы разбивали потом эту технику. Они убегали, оставляли очень много техники. В интернете есть куча видео, где мы эту технику просто забираем», – рассказал он.

По словам Марченко, украинское военное командование постоянно отслеживает ситуацию на юге и планирует, как зайти в Крым.

Генерал ответил на вопросы Гордона, какие территории Украины, по его мнению, нужно освобождать от российских оккупантов прежде всего.

«Ну, однозначно нужно идти в Крым. Для чего? Для того, чтобы перерезать им ту основную артерию снабжения войск и человеческого ресурса, который идёт трафиком через Крым. То есть, если взять хотя бы под огневой контроль Турецкий перешеек – это уже было бы очень хорошо для нас», – сказал он.

Марченко подчеркнул, что у него есть представление о том, как украинские силы могут войти в Крым, но он не может об этом рассказывать. По его словам, это подсказало бы россиянам, к чему им готовиться.

«Представляю, понимание есть. И оно есть у высшего военного руководства. И господин главком Валерий Залужный, я думаю, тоже это прорабатывает. Потому что он постоянно выходит на связь, постоянно уточняет информацию и состояние территории, состояние войск на той стороне реки. То есть они всё держат под контролем. И я знаю, что план есть», – отметил он.

Марченко рассказал, что во время агрессии РФ по Крыму 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде была поставлена задача выделить ротную тактическую группу для того, чтобы усилить джанкойский аэродром для перекидывания туда сил и средств ВСУ.

Он ответил на вопрос Гордона, были ли у Украины нужные силы.

«К тому времени, насколько мне известно, на всю Украину было 6,5 тыс. человек, которые готовы были вступить немедленно в бой и выполнять боевые задачи. Всем другим нужно было некоторое время. Это трое суток, пять суток для того, чтобы привести в боевую готовность свои части и провести боевое слаживание», – сказал Марченко.

При организации обороны Николаева в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года отсчёт времени шёл на часы. Марченко рассказал, что сам попросил направить его на оборону Николаевской области, поскольку это его родной край и он хорошо его знает. Когда он приехал к главе Николаевской областной военной администрации Виталию Киму, они собрали мини-совет, чтобы сосчитать силы и средства, чем воевать и как создавать систему обороны. И уже с 25 февраля стали заниматься созданием системы обороны.

«У нас же, чтобы вы понимали, основная проблема Николаева – не было ни одной полноценной бригады здесь. Здесь были остатки охранявшей территорию 79-й бригады, были остатки 36-й морской пехоты. Ну, 406-я была, пара дивизионов. И была только комплектовавшаяся бригада ТрО. Моряки были ещё. И вот этими остатками мы смогли правильно построить оборону, занять выгодные высоты, рубежи и, в принципе, отстаивать Николаев», – сказал он.

Марченко подчеркнул, что тогда уже счёт времени шел на часы, поскольку было известно, что из Херсона начали трогаться колонны на Николаев. Их останавливали в каждом селе, что дало защитникам Николаева ценное время для подготовки и построения фортификаций.

«Я скажу: если бы мы вовремя не начали это делать, то я думаю, 97%, что Николаев ждала бы судьба Херсона. Я скажу вам больше: что на то время, когда я сюда приехал 25 февраля, здесь были уже созданы местные органы самоуправления, уже назначены председатель облгосадминистрации, мэр города, начальник полиции, прокурор, и, чтобы вы понимали, были даже некоторые депутаты, которые ходили и «успокаивали» людей, и говорили, что не надо переживать, мы гражданское население, нас никто не тронет. «Просто зайдут в город, ничего не поменяется. Просто вот давайте мы примем уже тот факт, что это должно случиться», – рассказал он.

Президент страны-агрессора Владимир Путин не планирует останавливаться на Украине, если ему удастся ее завоевать, и все его «мирные предложения» – лишь ловушка, уверен генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Журналист напомнил, что, по данным агентства Bloomberg, Путин предложил США согласиться с членством Украины в НАТО в обмен на то, что России останутся оккупированные ею территории. Он спросил Марченко, как тот воспринимает эту идею.

«Это я воспринимаю как ловушку однозначно. Потому что не открою для вас тайну, что Путин не остановится на Украине. У него в амбициях страны Балтии, Польша, однозначно», – подчеркнул военный.

Он отметил, что оккупанты терпят большие потери, и им нужно пополнять войска.

«Им нужно взять паузу, чтобы восстановить усилия, чтобы провести вооружение, слаживание – и потом пойти новыми силами туда, куда они захотят. А они не остановятся на Украине. Если кто-то мечтает о том, что они остановятся там, где они стоят, – и у нас наступит мир, такого не будет. Я вам даю гарантию 100-процентную. Это злая, голодная собака, которая уже отведала крови и мяса. И она не остановится на этом – она будет дальше искать эту кровь и это мясо. Её нужно останавливать», – подчеркнул Марченко.

По оценке генерала, у Украины сейчас «появился исторический шанс» и она действительно может это сделать.

«Да, нечем это делать, но у нас для этого есть всё – нам не хватает немного вооружения. Если бы нам предоставили то вооружение, которое мы просим, то, поверьте, ход боевых действий выглядел бы совсем иначе», – добавил он.

Одесса News информировала, что по оценке представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, интенсивность боевых действий в ходе полномасштабного вторжения России в Украину не вызывает положительных прогнозов о конце войны.

Видео: Гордон

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