Пожар в Александровке Одесского района: один погиб, другой — с признаками отравления

30 января в 20:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Александровка Одесского района.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию на место вызова 9 спасателей установлено возгорание частного одноэтажного жилого дома.

В 21:07 пожар локализован и в 21:26 ликвидирован на площади 10 м2, — уточняют спасатели.

«Во время тушения пожара обнаружен погибший хозяин дома. В результате происшествия пострадал находившийся в доме мужчина, который с признаками отравления продуктами горения госпитализирован», — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов.

Одесса News информировала о гибели 29 января 2024 года на пожаре в жилом доме по улице Багрицкого в Хаджибейском районе Одессы женщины 1937 года рождения.

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