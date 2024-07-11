В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Гирман, светлая ему память

27 июня 2024 года во время выполнения боевого задания на Волчанском направлении — проведения инженерно-сапёрной разведки — подорвался на взрывном устройстве врага пограничник, старший лейтенант, житель Белгород-Днестровского Одесской области Николай Гирман.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Стоя на коленях, родные, друзья, коллеги встретили вернувшегося на щите Героя и провели к месту вечного покоя.

Николай родился 18 июля 2000 года в Луганской области, после окончания школы поступил в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. После выпуска офицер продолжил службу в Белгороде-Днестровском пограничном отряде, а в 2023 году выбыл защищать страну на восточное направление.

Вдовой осталась его молодая жена Александра. Пара недавно обручилась и мечтала прожить долгую жизнь и встретить вместе старость.

Одесса News информировала о гибели на фронте 18 марта 2024 года вблизи населённого пункта Терны Донецкой области 46-летнего защитника Анатолия Пашалы из города Южный Одесской области.

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Фото: Госпогранслужба

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