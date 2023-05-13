В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Гойко, светлая ему память

7 марта 2023 года под Бахмутом Донецкой области во время выполнения боевого задания по защите Родины получил огнестрельное ранение боец из города Арциз Одесской области Евгений Гойко, в результате которого скончался 29 марта в военном клиническом госпитале.

Об этом сообщает Арцизская громада.

«Молодой и энергичный, стойкий и смелый, до последнего вздоха верный военной присяге и своей стране. Таким знали его друзья и запомнит Украина. Вся громада склоняется в скорби, чтя доблесть героя», – сказано в сообщении.

Отмечается, что Евгений ещё в 2014 году встал на защиту целостности нашего государства, прошёл трудный путь воина-защитника. Ему было всего 27…

Как сообщала Одесса News, 11 мая Измаил Одесской области провёл в последний земной путь 40-летнего солдата ВСУ Григория Михова.

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Фото: Арцизская громада/Facebook

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