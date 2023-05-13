Россия устроила новую атаку дронами: где были слышны взрывы

Войска страны-агрессора России ночью в субботу, 13 мая, запустили по Украине дроны-камикадзе типа «Шахед». Около 03:30 взрывы были слышны в Киевской области, а ближе к пяти утра – в Хмельницкой и Львовской.

Киевская областная военная администрация в Telegram сообщила о работе противовоздушной обороны.

«Киевская область! Угроза атаки вражеских БПЛА. Силы ПВО работают по целям!» – говорилось в сообщении КОВА. Жителей региона призвали находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину: не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

По данным ГСЧС, в Киевской области в результате падения (вероятно, сбития) дрона повреждён жилой дом.

Около 04:52 серия взрывов прозвучала в Хмельницком. По данным канала Хмельницкий LIVE, в городе их было слышно по меньшей мере четыре.

«Друзья, взрывы на территории Хмельницкой области. Оставайтесь в укрытиях. Не выставляйте никаких фото и видео!» – прокомментировал ситуацию мэр облцентра Александр Симчишин.

В «Укрзалізниці» заявили, что в результате вражеских обстрелов Хмельнитчины было временно ограничено движение поездов в регионе, часть из них вынужденно направлялась по объездному пути. Компания предупредила пассажиров, что стоит ожидать существенной задержки не менее пяти рейсов по состоянию на 07:00 субботы, в том числе поезда №38/36 Ужгород, Перемышль – Одесса.

«Есть прилёт по критической инфраструктуре. Объект находится за пределами населённых пунктов, — сообщил мэр Хмельницкого.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил о звуке, похожем на взрыв, который слышали на Львовщине в 04:25.

«Есть информация от военных о «Шахедах» в воздушном пространстве Украины. Сейчас, напомню, в области работает ПВО, а также авиация поднята – поэтому вы слышите звуки, всех просим сохранять спокойствие и находиться в укрытиях! Не фотографируем и не извещаем о работе военных, всю информацию спустя предоставит военная администрация», – заявил депутат.

Со своей стороны глава Львовской ОВА Максим Козицкий опроверг информацию о взрывах в регионе.

«На этот час на Львовщине спокойно. Прошу жителей области воздержаться от распространения ложной информации о взрывах. Угроза ещё продолжается», – написал он после 06:00.

Также сообщается, что около 01:30 оккупанты атаковали дронами Николаев, в городе прогремели взрывы. На местах прилётов начался пожар, в частности, на первом этаже жилого дома и на предприятии.

В Одесской области, по информации председателя Общественного совета облвоенадминистрации Сергея Братчука, ночь прошла с тревогами, но без прилётов.

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