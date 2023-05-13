Президент провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

12 мая Президент Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором заслушали доклад командующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковника Александра Сырского.

Об этом Владимир Зеленский сообщает в Теlegram.

«Ставка. Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно по некоторым направлениям», — отметил Зеленский.

Докладывал также генерал Александр Тарнавский по поводу актуальной ситуации в оперативно-стратегической группировке войск (ОСГВ) «Таврия». Зеленский отметил, что ОСГВ «Одесса», «Север» – также под контролем. Определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад.

Также на заседании заслушали важные доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Александра Резникова, представителей Генерального штаба и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.

«Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщала Одесса News, под председательством Президента Украины Владимира Зеленского 8 мая состоялось предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники заслушали информацию о последствиях недавних воздушных атак со стороны российских войск и об их преодолении, обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры.

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