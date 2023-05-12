Куда пойти в Одессе в выходные дни 13-14 мая

В выходные 13-14 мая одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или 13находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

13 мая в 15:00 на сцене «Ракушка» (возле стадиона «Черноморец») в парке Шевченко начнётся концерт, посвящённый Дню матери и Дню семьи. Выступят: оркестр Национальной гвардии г. Одессы; артисты Одесской филармонии имени Д.Ойстраха; композитор, автор и исполнитель песен, баянист Владимир Войцеховский; бронзовые призёры Украины по европейским танцам в категории «Профессионалы» Александр и Наталья Бевзюк. Вход свободный.

13 мая Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает на оперу Джакомо Пуччини «Флория Тоска». Действие оперы совершается в Риме в июне 1800 года. Опера «Флория Тоска» — признанный шедевр мировой оперы. Невероятный мир мелодий легендарного Джакомо Пуччини. Выразительная драматургия и вокальное совершенство подарят невероятные эмоции. Длительность спектакля 2 часа 40 минут. Опера в 3-х действиях. Стоимость билетов от 270 гривен. Приходите к 16 часам.

13 мая на сцене Одесского театра музыкальной комедии им.М.Водяного покажут мистический трагифарс в 2-х действиях по И. Ильфу и Е. Петрову «Золотой телёнок». Вас ждут яркая актёрская игра, остроумные ходы, режиссёрские находки, прекрасная музыка и увлекательный сюжет. Приходите к 17 часам. Билеты стоимостью от 100 гривен. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

14 мая на сцене «Ракушка» (возле стадиона «Черноморец») в парке Шевченко с 11.00 до 19.00 пройдёт семейный фестиваль. Гостям праздника будет представлена концертная программа. Также взрослые и дети смогут приобщиться к кулинарному мастер-классу, занятиям йогой и корректирующей нейрографикой. Все желающие смогут принять участие в арттерапии, творческих мастер-классах, квесте, играх и других мероприятиях. Во время праздника гостей будут угощать комплексными обедами и вкусностями. Вход свободный.

14 мая в 14.00 в Летнем театре Городского сада состоится концерт, приуроченный Дню матери. Гостей ждёт интересная програма от музыкальной волонтёрской инициативы «Творческая сила» и Одесского муниципального театра духовой музыки им. О. Салика. Вход свободный.

14 мая на сцене Одесского театра музкомедии Киевский театр «Визави» покажет спектакль «Одиночество в сети». Постановка по наиболее известному и неоднозначному роману Януша Вишневского – рассказ в письмах о запретной, но такой желанной любви. Спектакль по одному из самых противоречивых романов столетия никого не оставит равнодушным. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3. Стоимость билетов от 150 гривен. Приходите к 19.00.

14 мая в Доме клоунов, где размещается Театр «Маски»,«Одесский Подкидыш» — поистине одесский, весёлый и чуточку печальный спектакль о неунывающих и не перестающих удивлять жителях современной Южной Пальмиры. Приходите к 18:00. Билеты от 180 гривен. Адрес: ул.Ольгиевская, 23.

До 15 мая Одесская организация Национального союза художников Украины открыла экспозицию «Любимый город». В экспозиции представлено 54 произведения 35 авторов. Вернисаж проходит в выставочном зале «На Греческой» (Греческая, 20).

До 17 мая в галерее одесского Летнего театра Городского сада «#ARTODESSA» проходит выставка художественной фотографии Дмитрия Милютина «Мгновения прекрасного». Фотоработы Дмитрия Милютина очаровывают своей поэтикой и раскрывают идею о том, что каждый из нас может чувствовать себя частью огромного и волшебного мира, в котором так много хрупкости и нежности, красоты и силы.

Уютных выходных!

Фото: Ольга Черненко/Одесса News

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