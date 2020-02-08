15 февраля Болград зовёт к себе на праздник «Трифон Зарезан»

Болград Одесской области готовится к зимнему фестивалю «Трифон Зарезан». В этом году он состоится 15 февраля на центральной площади города.

День святого Трифона или Трифона Зарезана, почитаемого как покровителя виноградарей, это один из самых старинных праздников болгар. С давних пор именно в этот день, каждый имеющий виноградник бессарабец должен в Трифонов день сделать первую подрезку, окропить вином виноградник и помолиться за свой будущий хороший урожай. Эта процедура сопровождается особым обрядом и считается началом сезона весенне-полевых работ. С проведением винного фестиваля в наше время, как и в прошлом, считается, что в эти несколько предвесенних деньков можно спокойно отдохнуть, попить вина и пообщаться с соседями и друзьями, ведь с наступлением тёплой погоды у пахарей и огородников уже не будет времени на отдых.

В программе фестиваля – театрализованные обрядовые представления, колоритные танцы и песни народных бессарабских коллективов, знакомство с болгарскими ряжеными – кукерами из Болгарии, а также дегустации бессарабских вин и блюд.

В этот день в столице украинских болгар — Болграде — будет шумно. Утром на площадь подтянутся люди в национальных одеждах. В руках мужчины понесут секаторы и быклицу – особой формы деревянный сосуд с домашним вином. Некоторые подъедут на красочно украшенных повозках, запряжённых лошадьми.

Трифонов день начнётся прямо на площади. Девушки будут разливать вино, под звуки красивой народной музыки старожилам предстоит выбрать так называемых «королей виноградников». Ими становятся обычно уважаемые люди города, которым не стыдно пригласить гостей в своё хозяйство, показать обряд подрезки, а затем хлебосольно угостить всех вином и закусками.

Коронованный виноградарь становится «царём», а поверх шапки в народном стиле надевают венок, сплетённый из лозы. Попробовав красный напиток, дар Богов, ряженые садятся в повозки и мчатся по улицам к дому первого коронованного. Увидев проезжающие экипажи, прохожие приветствуют избранников криками, машут руками и желают им хорошего дня.

Хозяйка встречает гостей возле дома подносом с чарками и кувшином. Вся процессия, отведав вина, идёт на виноградник, где хозяин сначала должен полить один из кустов своим же напитком прошлого урожая. После этого умелыми движениями подрезает секатором несколько побегов, приговаривая специальный заговор: «Пусть будущий урожай будет богатым, а мой дом – полная чаша».

Затем музыканты берутся за инструменты, а гости танцуют традиционное болгарское хоро.

Хозяин сам подносит угощения, постоянно следя, чтобы бокалы не оставались пустыми, и гости хорошо закусывали.

После нескольких тостов вся процессия отправляется к следующему виноградарю. Так может продолжаться несколько дней – виноградари ходят друг к другу в гости, общаются и желают хорошего урожая.