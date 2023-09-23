В Одесской филармонии покажут две премьеры театра имени Шевченко из Днепра

1 октября в Большом зале Одесской филармонии пройдут два спектакля национального театра имени Шевченко г. Днепра.

«Сватанье на Гончаровке» – музыкальная комедия в 2 действиях продолжительностью 2 часа. 30 мин. Этому гениальному произведению украинской драматургии уже полтора века, а комический сюжет о сватовстве нелепого и богатого Стецька к красавице Ульяне и сегодня актуален, как никогда. Девушка любит крепостного Алексея и остаётся верной своему выбору.

Начало в 17:00. Стоимость билетов от 200 до 750 гривен. Их можно купить здесь.

«Коза-Дереза» – сказка для взрослых и детей продолжительностью 1 час. 10 мин. Яркий и тонкий юмор делает этот спектакль интересным и для детей, и для взрослых. Замечательные артисты балета, воплотившие хореографические номера танца и отличные голоса, делает эту сказку музыкальным неповторимым спектаклем.

Приходите к 11 часам. Билеты стоимостью от 100 до 450 гривен можно купить здесь.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy