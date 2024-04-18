Предатель из Одесской области осуждён на 15 лет, правда, заочно

В порядке специального судебного разбирательства уроженец Одесской области признан виновным в государственной измене. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Прокурорами в суде доказано, что мужчина, будучи недовольным действующей государственной властью в Украине и исповедуя антиукраинскую идеологию, в 2019 году переехал на постоянное место жительства в Россию.

«После начала полномасштабного вторжения в Украину осуждённый поступил на военную службу в специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» на должность «стрелка мотострелкового отделения». Участвовал в захвате и удержании админзданий государственных и правоохранительных органов в г. Попасная Луганской области, а также в штурмовых наступательных операциях РФ против ВСУ на Харьковщине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на личной странице в соцсети Facebook и на платформе Tik-Tok распространял посты и видеоролики на прокремлёвскую тематику в поддержку вооружённой агрессии России против Украины.

«Поскольку мужчина находится на неподконтрольной части территории Украины, то начало срока отбывания наказания будет исчисляться с даты его задержания», — резюмирует прокуратура.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года Служба безопасности Украины разоблачила российского информатора, собиравшего данные об украинской системе противовоздушной обороны в районе Черкасс и Одессы.

Фото: СБУ, Одесская облпрокуратура

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