ЮНЕСКО расширил зону исторического центра Одессы неожиданно для горсовета

Накануне Международного дня памятников и достопримечательностей, который отмечается ООН 18 апреля, на сайте ЮНЕСКО появилась обновлённая карта исторического центра Одессы.

Охранную зону расширили до границ улиц Приморская – Лидерсовский бульвар – Леонтовича – Пантелеймоновская – Старопортофранковская – Балковская, сообщаетcя на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что буферная зона исторического центра Одессы, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, охватывает почти всё побережье Большого Фонтана до мыса Большой Фонтан и до улицы Фонтанской дороги, до Пантелеймоновской. Также в буферную зону входит фактически весь Одесский порт, включая территорию бывшего судоремонтного завода, до улицы Приморской.

Однако в Одесском горсовете информацию о расширении границ охранной зоны не подтвердили, но и не опровергли.

«Ожидаем подтверждения от руководящих органов ЮНЕСКО об утверждении новых границ. Соответствующее письмо должно поступить в Министерство иностранных дел Украины», — говорится в сообщении.

Для справки. В Одесской области с февраля 2022 года россияне повредили 123 культурных памятника, из них 18 национального значения.

Одесса News информировала, что на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 10 сентября 2023 г. в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) украинская делегация проводила дополнительные консультации с руководством Центра всемирного наследия ЮНЕСКО по расширению границ зоны ЮНЕСКО в Одессе до улиц Торговой, Кузнечной, Успенской и Лидерсовского бульвара. Эксперты из консультативных органов ЮНЕСКО настаивали на большем расширении границ охранной зоны, а именно – до границ Комплексной охранной зоны исторического центра, определённой Историко-архитектурным опорным планом 2008 года и Генеральным планом Одессы 2015 года.

Фото и видео: «Одесса»

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