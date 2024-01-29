В Одессе, в доме, объятом пламенем на улице Багрицкого, нашли тело погибшей женщины

Воскресным утром 28 января спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Багрицкого в Хаджибейском районе Одессы.

О трагическом событии в Facebook информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что 22 пожарных, прибывших на 5 спецмашинах, установили возгорание имущества в комнате этого одноэтажного дома.

«Во время ликвидации пожара обнаружена погибшая хозяйка 1937 года рождения», — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в течение получаса на площади 15 м2.

По информации спасателей, вероятная причина пожара – аварийный режим работы электроудлинителя.

Одесса News информировала о том, что в Березовском и Подольском районе Одесской области 26 января произошли пожары, во время ликвидации которых спасатели обнаружили бездыханные тела жителей.

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