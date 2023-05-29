В бою за Украину погиб Роман Ефименко из Килии, светлая ему память

Одесская область потеряла ещё одного защитника Украины – Романа Ефименко из Килии.

Как сообщает в Facebook Кілія INFORM, Ефименко Роман Григорьевич погиб в районе населённого пункта Бахмут Донецкой области, мужественно защищая нашу страну от российского агрессора.

20 апреля Романа провели в последний путь. Этот день в громаде объявили днём траура.

Как сообщала Одесса News, во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой области 13 апреля 2023 года погиб военнослужащий, командир 2-го десантно-штурмового отделения, старший солдат, житель города Раздельная Одесской области Владимир Питоня.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Кілія INFORM/Facebook

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