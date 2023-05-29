Ночью в Одессе более 4-х часов длилась воздушная тревога: что происходило

Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетный и авиационный удар «шахедами» по Украине.

Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется, однако на это время известно, что, к сожалению, Одесская область была подвергнута дроновой атаке.

Ночью над Одесчиной уничтожен вражеский «шахед». Обломки сбитого дрона попали в некоторые объекты портовой инфраструктуры, сообщил в Telegram председатель Общественного совета Одесской облгосадминистрации Сергей Братчук.

«В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Он оперативно ликвидирован. Информация о масштабе разрушений уточняется», — сообщил Братчук.

По его словам, критически важная инфраструктура в Одесской области работает.

Оперативное командование «Юг» предупредило «не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО. Даже последствия боевой работы в воздухе могут наносить вред обломками на земле».

Свои предупреждения в Facebook разместили и Воздушные Силы.

«Во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа Shahed-131/136. Три из них уничтожены в небе над Николаевщиной, ещё 1 — над Одесчиной», — сообщило ОК «Юг».

Командование также сообщило, что «утром враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряжение которого до 8 «Калибров». Сейчас в Чёрном море 6 вражеских кораблей, в Азовском – 1».

Поэтому уровень ракетной угрозы остаётся достаточно высоким и пренебрегать сигналами воздушной тревоги чревато для жизни, — напоминают военные.

Как сообщала Одесса News, 26 мая массированому ракетно-дроновому обстрелу подверглась Украина, в частности, Днепр, Никополь, Марганец, Киев.

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