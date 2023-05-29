В Одесском военно-морском лицее состоялся выпускной

Завершился учебный год в Одесском Военно-морском лицее имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного. Это тринадцатый по счёту выпуск, и на этот раз свидетельство о получении полного общего среднего образования вместе с нагрудными знаками лицеистов получили около 100 воспитанников учебного заведения.

Как сообщает АРМIЯ INFORM, начальнику лицея капитану 1-го ранга Виктору Шмигановскому есть кем и чем гордиться. Ведь, несмотря на тяжёлое военное время, почти 80 процентов выпускников изъявили желание поступать в высшие учебные заведения сектора безопасности и обороны Украины, в частности, почти треть из них в институт Военно-Морских Сил.

Отмечается, что в дальнейшем стать военными решили 16 из 19 девушек, которые проходили обучение в лицее.

Поздравить выпускников пришли представители командного состава Военно-Морских Сил ВС Украины во главе с командующим подготовкой Командования ВМС коммодором Дмитрием Коваленко, председатель Благотворительного фонда ВМС контр-адмирал Игорь Тимчук, командир флотилии ВМС капитан 1-го ранга Юрий Федаш, родители лицеистов и руководящий и педагогический состав лицея.

Первой из рук адмиралов и офицеров свидетельство о получении полного общего среднего образования вместе с соответствующим нагрудным знаком получила отличница обучения Лилия Штогрина, после чего такой же чести были удостоены остальные воспитанники лицея.

Поздравляя выпускников с этим знаменательным событием, Дмитрий Коваленко выразил надежду, что знания, которые они получили во время обучения в лицее, впоследствии ими будут эффективно использованы в обучении и жизни.

«С такой целеустремлённой, патриотически настроенной молодёжью, как вы, у нашей страны большое будущее. И очень знаковым является то, что большинство из вас избрали профессию военного в такие бурные и тревожные времена. Это, безусловно, заслуживает особого уважения. Но в то же время хочу пожелать всем вам, чтобы ваша офицерская служба начиналась уже в мирной стране, после нашей победы и чтобы вы этот мир берегли и охраняли», — обратился к лицеистам командующий подготовкой Командования ВМС.

Получив благословение от капеллана Военно-Морских Сил отца Александра, лицеисты и их гости стали свидетелями зрелищного выступления военных музыкантов. Также был вальс, когда в последний раз пары друг другу составили второкурсники и второкурсницы Военно-морского лицея.

Как сообщала Одесса News, 26 мая Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил учителей и учащихся Одессы с завершением одного учебного года.

Фото: АРМIЯ INFORM

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