Выборы президента Турции не завершены, но Зеленский уже поздравил Эрдогана

28 мая президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Турции Реджепа Эрдогана с победой на новых выборах главы государства.

«Поздравляю президента Турции Эрдогана по случаю победы на президентских выборах. Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства во благо наших стран, а также на усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы», – написал Зеленский в Twitter.

Государственное турецкое агентство «Анадолу» сообщает, что подсчитано 99,43% голосов избирателей, которые пришли на второй тур выборов президента Турции. По этим данным, Эрдоган набрал 52,14%.

Агентство также перечислило страны, лидеры которых уже поздравили Эрдогана с победой: Азербайджан, Армения, Алжир, Албания и Косово, Беларусь, Босния и Герцеговина, Венгрия, Венесуэла, Иран, Пакистан, Россия, Северный Кипр, Сербия, США, Узбекистан. Поздравления продолжают поступать.

Конкурентом Эрдогана был оппозиционер Кемаль Кылычдароглу.

Для справки. По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Эрдоган получил поддержку 49,52% голосовавших, а Кылычдароглу – 44,88%. Кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17% голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана.

Главной задачей будущего президента эксперты называют борьбу с прогрессирующей инфляцией и кризисом стоимости жизни.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года в Турции спустили на воду подлодку нового типа Hızır Reis, которая имеет возможность неделями скрыто работать под водой без всплытия на поверхность.

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