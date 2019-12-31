Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин в телефонном разговоре поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками.

Об этом сообщает Офис главы государства в Facebook.

«Президент Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведённым взаимным освобождением удерживаемых лиц, произошедшем 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне», — говорится в сообщении.

Также во время разговора главы государств договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, удерживаемых в Украине.

Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнётся в ближайшее время.