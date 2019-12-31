У берегов Камеруна пираты похитили моряков, в том числе украинца

30 декабря у берегов Камеруна пираты напали на танкер Happy Lady, были похищены восемь из 28 членов экипажа, среди которых есть один украинец.

Об этом сообщает Maritime Bulletin, пишет Укринформ.

«Танкер Happy Lady подвергся нападению около 23:00 30 декабря», — говорится в сообщении.

Нападение произошло на юго-западе Лимбе, где танкер стоял на якоре с ноября.

8 из 28 членов экипажа были похищены, среди них 5 греков, 2 филиппинца и 1 украинец.

Отмечается, что в этот же день пираты напали ещё на два корабля возле Камеруна — DROGBA и VINALINES MIGHTY. Атаки отразили нигерийские вооружённые группы безопасности.