Украина конфисковала судно под флагом Камеруна

Украина конфисковала сухогруз за незаконный заход в порты временно оккупированного страной-агрессором РФ Крыма.

Об этом 9 октября сообщила Госпогранслужба.

«Сухогруз Usko Mfu под флагом Камеруна, который незаконно заходил в порты временно оккупированного Крыма для осуществления коммерческой деятельности, задержали в Одесской области Морская охрана ГПСУ совместно с другими правоохранителями. Задержание произошло в июле этого года», – напомнили в Госпогранслужбе.

Там отметили, что сейчас, по решению суда, судно передано в собственность государства Украина.

«Его капитана обвиняют в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью нанесения ущерба государственным интересам, ведь любые операции в портах Крыма или Азовского моря нарушают международные нормы и законодательство Украины», – сказано в сообщении.

Одесса News информировала, что в июле 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты Крыма. Заход иностранных судов в них является нарушением международного права и законодательства Украины.

В октябре 2023 года судно Usko Mfu под флагом Камеруна вошло в закрытый Украиной Севастопольский морской торговый порт, где было загружено агропродукцией для турецкой компании. В ноябре сухогруз вышел из порта Севастополя, его капитан периодически отключал автоматическую идентификационную систему и вносил в неё фиктивные сведения о курсе следования судна.

Cудно Usko Mfu с грузом ячменя направлялось в Грецию; после выхода из молдовского порта Джурджулешты к нему приблизилось военное судно и провело в украинский порт Рени.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области задержали капитана судна — гражданина одной из стран Южного Кавказа. В сентябре подозрение объявили второму капитану сухогруза.

Фото: Госпогранслужба

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy