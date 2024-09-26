Подозрение объявили второму капитану задержанного в Рени судна

Подозрение в нарушении порядка въезда в Украину объявили второму капитану судна под флагом Камеруна Usko Mfu, которое находится в Рени Одесской области.

Об этом сообщил 25 сентября в Telegram Офис генерального прокурора Украины.

«Заочно сообщено о подозрении капитану иностранного морского судна Usko Mfu, осуществлявшему вывоз агропродукции через закрытые морские порты оккупированного полуострова. Подозреваемому инкриминировано нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё (ч. 2 ст. 332-1 УК)», – говорится в сообщении.

По данным следствия (его проводит Служба безопасности Украины), судно незаконно заходило в октябре 2023 года в порт Севастополя во временно оккупированном Крыму и в ноябре вывезло более 3 тыс. тонн агропродукции, предназначенной для турецкой компании.

«С целью сокрытия своей противоправной деятельности капитан периодически выключал автоматическую идентификационную систему AIS, что является нарушением безопасности мореходства, и вносил в неё фиктивные сведения о курсе следования судна. В июле 2024 года Usko Mfu было задержано в акватории порта Рени, на него наложен арест, его передали в управление АРМА», – объяснили в Офисе генпрокурора.

Одесса News информировала, что в июле подозрение объявили другому капитану этого судна, который руководил Usko Mfu, когда оно незаконно заходило в порт Севастополя в июне этого года.

Фото: СБУ, Генпрокуратура

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