Глава Одесской облгосадминистрации встретился с виноделами

Председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с виноделами региона.

Об этом он сообщил в Telegram.

Олег Кипер отметил, что Одесская область производит 65-67% всего винограда в Украине, «и это огромный потенциал, который нужно развивать».

«Одним из главных вопросов, поднятых виноделами, была борьба с фальсификатом на рынке вина. Предприниматели предложили позаимствовать практику борьбы с суррогатом. Мы подробно обсудили их предложения и вызовы, с которыми они сталкиваются», — сказал Кипер.

Также Кипер отметил, что «уже сейчас мы работаем над созданием реестра земель, где выращивается виноград. Это даст нам ясное представление об объёмах производства».

«Наша главная цель – обеспечить конкурентоспособность местного вина, увеличить поступление налогов и способствовать дальнейшему развитию виноградарства в Одесской области», — резюмировал глава ООГА.

Одесса News информировала, что вино из Болграда признано лучшим на престижном фестивале в Киеве в апреле 2024 года.

Фото: ООГА/Telegram

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