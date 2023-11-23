Одессу посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции

Одессу с рабочим визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине господин Гаэль Весьер.

Об этом в Telegram сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, встретившийся с французским дипломатом.

«Поблагодарил французскую сторону за помощь и поддержку. Также кратко проинформировал господина Посла о ситуации в Одесской области, о постоянных террористических атаках России по гражданским объектам и портовой инфраструктуре Одесщины», — написал Олег Кипер.

Глава ООГА отметил, что Гаэль Весьер подчеркнул во время встречи — «Россия сознательно уничтожает порты Одесщины, ставя под удар продовольственную безопасность всего мира. Французская Республика осуждает российские атаки и готова помочь Одесщине в восстановлении культурного наследия, разрушенного или повреждённого в результате ракетных обстрелов России.».

В этом контексте были обсуждены вопросы усиления средств ПВО в регионе.

«В результате проведённой встречи также ожидаем привлечь дополнительную помощь для региона и активизировать сотрудничество с регионом Прованс-Альпы-Лазурный Берег (Марсель)», — проинформировал Олег Кипер.

Одесса News сообщала, что в октябре 2023 года в Одессе с визитом находился Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Мартин Егер.

Фото: ООГА

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