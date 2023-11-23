СБУ задержала в Одессе директора кадрового агентства, помогавшего «уклонистам» бежать

Служба безопасности совместно с Национальной полицией ликвидировала в Одессе ещё один канал нелегального выезда военнообязанных за пределы Украины.

Как сообщает в Facebook Управление СБУ в Одесской области, схему переправки организовал руководитель местной фирмы, которая занимается трудоустройством граждан за границей.

«Под видом рекрутинга гражданского персонала он подыскивал потенциальных призывников и за деньги предлагал им своё содействие в незаконной переправке в Евросоюз. Для нелегального пересечения границы фигурант продавал своим клиентам фиктивные справки об инвалидности и списании с воинского учёта. Кроме того, коммерсант прятал «уклонистов» в кабинах грузовых фур, совершавших международные рейсы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с этой целью фигурант привлёк к «схеме» своего знакомого – руководителя местной компании-перевозчика. Стоимость таких услуг составляла до 8 тысяч американских долларов. Сумма зависела от способа и срочности бегства за границу.

Правоохранители задокументировали преступные действия фигурантов и задержали организатора сделки, когда он получал деньги за незаконную переправку военнообязанного через границу.

Также был задержан его сообщник – директор фирмы-перевозчика.

В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершённая организованной группой).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности виновных лиц. Проверяется информация о возможной причастности к «схеме» других должностных лиц.

Одесса News информировала, что пограничники Подольского отряда в ходе реализации оперативной информации предотвратили за одну ночь в ноябре 2023 года незаконную переправку 12 человек через государственную границу.

Фото: СБУ в Одесской области

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