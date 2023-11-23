Прокуратура выиграла в суде дело о спорных землях в Белгород-Днестровском районе

Благодаря прокуратуре Дивизийскому лицею Дивизийского сельского совета Одесской области в Белгород-Днестровском районе возвращено 106 га сельхозземель стоимостью 20 млн грн.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Прокурорами установлено, что в декабре 2021 года дивизийским лицеем был заключён договор о совместной обработке земли с фермерским хозяйством сроком на 3 года. Лицей передал в пользование предприятию землю при условии оплаты части выращенного урожая.

Однако прокуратурой доказано в суде, что этот договор в действительности является сделкой, содержащей все признаки договора аренды земли и не предусматривающий какой-либо совместной деятельности со стороны учебного заведения, кроме получения арендной платы.

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что образовательное учреждение не имело полномочий принимать решение о распоряжении землёй, которая находится в государственной собственности и только в пользовании коммунального учреждения, а лицей намеревался скрыть настоящие правоотношения и избежать предусмотренной законом процедуры для получения земли в аренду.

Учитывая нарушение, прокуратура стала в защиту интересов государства. Учитывая доводы прокурора, суд удовлетворил иск.

Одесса News информировала, что в марте 2023 года Раздельнянской территориальной общине возвращено 29 га земель стоимостью 125 млн грн благодаря активным действиям прокуроров Раздельнянской окружной прокуратуры. Эти земли, согласно заключённому договору предназначенные для строительства и обслуживания объектов энергетической инфраструктуры, производящих электрическую энергию из альтернативных источников, использовались не по назначению.

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