Зеленский провёл с Трампом телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил по телефону экс-президента США Дональда Трампа с победой на очередных выборах президента Соединённых Штатов.

Об этом Зеленский сообщил 7 ноября в Telegram.

«Провёл отличный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой – этот результат стал возможным благодаря его поразительной избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу», – написал Президент Украины.

Он отметил, что договорился с Трампом «поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество».

«Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира», – считает Зеленский.

Ранее 6 ноября Президент Украины дважды поздравил Трампа с победой на выборах: в соцсетях и в видеообращении по итогам дня.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy