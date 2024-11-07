Новые названия — новые проблемы: с чем столкнулось Тарутино при переименовании

Тарутино теперь называется Бессарабским: в общине начали большую работу по изменению названия в документах.

Этому предшествовало внеочередное заседание сессии теперь уже Бессарабского поссовета, на котором большинство проектов решений были связаны с изменением названия населённого пункта.

Такое решение принято в связи с Постановлением Кабинета Министров Украины «О переименовании отдельных населённых пунктов и районов» от 19.09.2024 №3984-IX и связано с процессом декоммунизации.

Изменение названия органа местного самоуправления повлечёт внесение изменений во все документы поселкового совета и его представительных органов. Также нужно будет провести государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице.

Руководителям предстоит организовать работу по приведению действующих нормативно-правовых актов поселкового совета, организационно-распорядительных документов, печатей, штампов в соответствие с принятым решением совета.

Печати, штампы, бланки, другие документы, которые использовались для смены названия представительного органа Бессарабского поселкового совета, остаются в силе до момента изготовления и ввода в действие новых печатей, штампов, бланков.

Руководителям структурных подразделений, предприятий, учреждений, организаций, учредителем которых является Бессарабский поссовет, также нужно будет привести названия подчинённых структур в соответствие с этим решением.

Одесса News информировала о переименовании улицы Ширшова в Одессе в честь архитектора Фёдора Нестурха, площади Льва Толстого в площадь «дедушки еврейской литературы» Менделе Мойхер-Сфорима, Минской улицы в Хаджибейском районе города в улицу имени одесского дирижёра и композитора, чеха по происхождению, Иосифа Прибика, переулка Уральского в Киевском районе города в честь литератора, поэта Гео Шкурупия. Улица Гастелло теперь носит имя музыканта Витольда Малишевского, а Тульская — академика Вернадского. Улица Смоленская переименована в улицу Леонида Соленского. Сквер Витте, расположенный в пределах улиц Мечникова, Богдана Хмельницкого и Старопортофранковской, назван в честь одесского бизнесмена 19-го века Иоахима Эфруси. Именем известного кинорежиссёра Сергея Параджанова назван бывший переулок 2-й Магнитогорский в Киевском районе города и др.

Фото: Тарутинской поссовет

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy