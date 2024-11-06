Зеленский уже поздравил Трампа с победой

Президент Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Об этом говорится в его сообщении в соцсети Х.

«Приветствую Дональда Трампа с поразительной победой на выборах! Помню нашу замечательную встречу с Президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнёрство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу «мир через силу» по глобальным делам», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине.

«Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь. Мы ожидаем эпоху сильных Соединённых Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединённых Штатах», — говорится в сообщении Зеленского.

Также Президент отметил, что Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесёт пользу обеим нашим странам.

«Украина как одно из сильнейших военных государств Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников. С нетерпением жду возможности лично приветствовать Президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнёрства Украины с Соединёнными Штатами», — отметил Зеленский.

Как сообщала Одесса News, 5 ноября в США прошёл основополагающий день голосования на выборах президента. Американцы также выбирали полный состав Палаты представителей и треть Сената. Кроме того, в разных штатах прошли местные выборы. Подсчёт голосов продолжается, однако Трамп уже заявил о своей победе на выборах.

По данным СМИ, Дональд Трамп лидирует во всех ключевых штатах.

Фото: Сайт Президента Украины

Инфографика: Associated Press

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