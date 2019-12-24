Итоги выборов в ОТГ Одесской области: «Слуга народа» лидирует

22 декабря прошли выборы в нескольких новосозданных объединённых территориальных громадах Одесской области.

Выборы, в частности, состоялись в 5 ОТГ Одесской области: Андреево-Ивановской Николаевского района; Новоборисовской ОТГ Великомихайловского района; Петроверовской ОТГ Ширяевского района; Чегодаровской ОТГ Ширяевского района; Ивановской ОТГ Ивановского района.

В Андреево–Ивановке (Николаевский район, Андреево–Ивановка, Левадовка, Скосаревка, Добрыдневка, Каховка, Богдановка) на выборах победил Сергей Тритишный, в состав совета вошли восемь представителей «Слуги народа» и шестеро самовыдвиженцев.

В Ивановской громаде (Ивановская район, Ивановка, Бараново, Бузиново, Белка, Малиновка, Причеповка, Баланины, Верхний Куяльник, Нижний Куяльник, Прохорово, Блонское, Жёлтое, Маслово, Черняховское, Щорсово) выборы выиграл глава райгосадминистрации Виктор Лобач. В совет избраны 15 членов «Батькивщины», 9 самовыдвиженцев и двое «слуг народа».

Председателем Новоборисовской ОТГ (Великомихайловский район, в состав входят Новоборисовский, Мигаевский, Першотравневский и Петровский сельсоветы) стала глава Мигаевского сельсовета Инна Татарли. Из 22 депутатских мандатов 18 получат кандидаты-самовыдвиженцы, 3 — представители «Слуги народа». Один мандат достался «Батькивщине».

Петроверовская громада Ширяевского района (сёла Петроверовка, Жовтень, Новосветовка, Константинов, Полевое, Ревове, Роскошное) избрала своими депутатами 10 «слуг народа», двух самовыдвиженцев и по одному представителю от «Батькивщины» и «Европейской солидарности». Председателем громады стала Лидия Зибо (действующая глава Петроверовки).

В Чегодаровке Ширяевского района (Чегодаровка, Бранкованое, Самойловка, Валентиновка, Качулово) председателем избран глава Чегодаровки Николай Заяц. В сельсовете будет семеро «слуг народа», три представителя «Батькивщины» и три члена «Европейской солидарности» Порошенко.

Таким образом, по итогам выборов из 83 депутатов 30 (36%) — представители партии «Слуга народа», 24% — члены «Батькивщины», 10% — выдвиженцы от «Европейской солидарности».

По сообщению Нацполиции Одесской области, выборы прошли спокойно, без правонарушений и в соответствии с законодательством.

Как сообщала Одесса News, 22 декабря первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединённых территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов состоялись в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины.