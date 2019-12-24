Власти замалчивают проблему загрязнения морской воды возле Одессы

Власти умалчивают о проблеме загрязнения морской воды возле Одессы, чтоо может иметь негативные последствия для здоровья жителей города.

Об этом сказала народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Татьяна Плачкова.

Нардеп инициировала проведение химического анализа морской воды на месте аварии танкера «Делфи» в Одессе, который будут учёные Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины.

Забор воды осуществили сертифицированные водолазы непосредственно у танкера на дне и на поверхности моря. Опломбирование воды и передача проб учёными проведены в соответствии с законодательством, — прокомментировала свою инициативу Татьяна Плачкова.

«Уже месяц власть умалчивает о проблеме загрязнения морской воды возле Одессы. Это может иметь негативные последствия для здоровья жителей города и повлечь экологическую катастрофу в регионе», – заявила народный депутат.

Татьяна Плачкова также сообщила, что независимая экспертиза продлится в течение двух недель. Её официальные результаты позволят определить и начать комплексные действия по ликвидации последствий аварии.

Как сообщала Одесса News, 22 ноября танкер «Делфи» прибило к побережью Одессы, судно работало в море как нелегальная заправочная станция. Уже на следующий день после трагедии стало известно, что из-за утечки горюче-смазочных материалов уровень загрязнения Чёрного моря нефтепродуктами в районе аварии превысил норму в 157 раз. По сообщению чиновников Госэкоинспекции Украины, в начале 2020 года экологическую экспертизу в Одесском морском порту после аварии танкера Delfi проведут голландские инспекторы.