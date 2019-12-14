Голландские инспекторы проведут экологическую экспертизу в Одессе

Экологическую экспертизу в Одесском морском порту после аварии танкера Delfi проведут голландские инспекторы.

Об этом сообщает по итогам рабочей поездки в Одессу и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов в Facebook.

«Договорились с представителями АМПУ, Мининфраструктуры и Офиса реформ при Минэкоэнерго об экологической экспертизе украинских портов (Одесса, Николаев, Южный) специалистами из Нидерландов. Эксперты начнут работу в начале следующего года», — написал Фирсов.

По его словам, также «запланирован ряд проверок крупных предприятий-загрязнителей».

Фирсов констатировал, что во время совещания в Одессе была проанализирована «работа Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа. Получили много информации и несколько важных документов, часть из которых будут положены в основу дисциплинарных и уголовных производств».

Как сообщала Одесса News, во время шторма 22 ноября выбросило на мель аварийный танкер Delfi. Капитан судна 59-летний Анатолий Слинько и два члена экипажа были эвакуированы с борта танкера и госпитализированы.

С танкера в акваторию порта вылилось не менее 150 килограммов нефтепродуктов. 23 ноября их содержание в морской воде превышало предельно допустимую норму как минимум в 157 раз, а по состоянию на 25 ноября — в 19 раз. Когда шторм стих, водолазы и сотрудники службы по ликвидации аварийных разливов загрязняющих веществ АМПУ установили вокруг аварийного танкера 300-метровую цепь бонов повышенной плавучести, закреплённый на якорях.

По факту аварии судна сотрудники ГУ НП в Одесской области расследуют уголовное производство по ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса.

Одесский порт направил 23 ноября владельцу танкера-бункеровщика Delfi требование рассмотреть в течение недели обстоятельства аварии, а через следующие две недели поднять судно с мели напротив городского пляжа «Дельфин».

Фото: Facebook