В Одессе остановили незаконное строительство многоэтажки на берегу моря

По ходатайству Одесской местной прокуратуры №3 суд арестовал земельный участок на Французском бульваре, 1/5 с запретом проведения любых строительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Установлено, что в марте этого года Одесский городской совет утвердил проект землеустройства об отводе земельного участка в районе Аркадии площадью почти 0,7 га и предоставил его в аренду предприятию, а в начале сентября одесское управление ГАСИ позволило своим решением фирме начать строительные работы.

Отмечается, что землю предприятию выделили якобы под строительство яхт-клуба и по проекту здесь планировали построить три корпуса от 3 до 11 этажей, площадью более 22 тысяч кв. м, в том числе 157 «комнат для отдыха» и 48 паркинг-мест.

«Интересно, что при этом в составе яхт-клуба не предусмотрено устройство причалов для стоянки судов, для этого предполагается использовать близлежащие существующие причалы вне данной территории», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что положения Водного кодекса Украины запрещают строительство любых сооружений (кроме гидротехнических, навигационного назначения, гидрометрических и линейных) в пределах прибрежной защитной полосы.

Таким образом, прокуратура по своему ходатайству остановила противоправные работы по застройке прибрежной защитной полосы Чёрного моря.

Эти мероприятия в рамках расследования правоохранители приняли с целью обеспечения свободного доступа граждан к пляжу и морю.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области