Чиновник Одесской колонии пойман на взятке в $1 200

4 октября одесскими правоохранителями был задержан один из заместителей начальника ГУ «Одесская исправительная колония №14» после получения им неправомерных средств.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, чиновник требовал и получил от родственников осуждённого 1 200 долларов США взятки за подготовку ходатайства о его условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания.

Готовится сообщение задержанному о подозрении, избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, 29 сентября 2020 года правоохранительными органами Одессы разоблачён «на горячем», сразу после получения 5 тыс долл США взятки, главный государственный инспектор одного из отделов Управления по вопросам труда ГУ Гоструда в Одесской области.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры