Кому в Одессе 6 октября отключат свет

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Причин а Авдеева-Черноморского: 8, 8/1, 8/3, 8А, 8б, 8В, 8г, 8е-2, 10, 12, 12а, 14, 14/2, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 27б, 27в, 27-Г, 29, 29/31, 31/2, 31а, 33, 33/2 0:00

6 октября 23:00

30 сентября Заплан. Авдеева-Черноморского: 79-А, 107, 107б, 113, 113а, 115 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Александра Невского 4-й переулок: 7Б, 7В 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Александра Невского: 42а, 44, 44а, 44-А/1, 46А, 48а 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. 10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Астрономическая: 6 0:00

6 октября 23:00

30 сентября Заплан. Багрицкого: 9, 9В, 24, 24-А, 24А, 26, 28, 30, 32а, 34, 36, 36А, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 45, 45-47, 46, 46а, 48, 48А, 48б, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 57А, 59, 59А, 61, 63, 65, 65А, 67, 67Б, 69, 71, 71А, 71Б 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Бехтерева: 22 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. Большая Арнаутская: 90, 93, 95, 97, 103, 105, 107, 109, 111 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Бочарова Генерала: 13, 21А 8:00

6 октября 19:00

6 октября Авария Бреуса: 37, 39, 43а 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Бригадная: 24, 32, 35, 37, 37а, 38, 38/3, 38а, 39, 39а, 39А, 40, 41, 41а, 42, 42а, 42б, 42б/4, 42Б/2, 42е, 42-Е, 42б1, 43, 43а, 44, 44в, 45/1, 45/2, 46, 47, 47/1, 49, 51 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Бригадная: 24, 32, 35, 37, 37а, 38, 38/3, 38а, 39, 39а, 39А, 40, 41, 41а, 42, 42а, 42б, 42б/4, 42Б/2, 42е, 42-Е, 42б1, 43, 43а, 44, 44в, 45/1, 45/2, 46, 47, 47/1, 49, 51 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. Бугаевская: 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 48/2, 48/4 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Ванцетти переулок: 54 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Ватутина Генерала: 21, 22 8:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Вертелецкого: 47-В 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Весенняя: 1, 2, 3, 5, 5А, 7, 9, 9/2, 9А, 11 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Вильямса Академика: 59/5, 59/6, 59/7, 59/8 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Гарина: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. Гвардейская: 7, 9, 11, 12/А, 14, 14а, 16, 17а, 18, 18а, 19, 19/А, 19/б, 19б, 19в, 19г, 20, 21, 21/1, 21/2, 21а 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Гвардейская: 7, 9, 11, 12/А, 14, 14а, 16, 17а, 18, 18а, 19, 19/А, 19/б, 19б, 19в, 19г, 20, 21, 21/1, 21/2, 21а 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. Геллера Ефима: 24 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Геллера Ефима: 24 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. Героев пограничников: 1, 3, 7, 9, 11 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Главная: 27А 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Глинки переулок: 2А 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Глинки Композитора: 1, 1в, 3, 3а, 4, 4А, 6, 8, 10, 10/А, 12, 12/2, 14, 14а, 16, 16/3, 16а 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Грибоедова: 1, 1а, 2 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. Дальневосточная: 1, 3 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. Дворянская: 28, 30, 31, 33 8:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Дерибасовская: 11, 12, 13, 14, 17, 19 8:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Деревообделочный 1-й переулок: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 6а, 7, 8, 8б, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 19в, 21, 23, 25а, 25б, 25г, 27 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Деревообделочная: 1, 2, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6а, 6б, 7, 7а, 8а, 8б, 9, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 25а, 27а, 27б, 27в, 29а, 29б, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 48, 48а, 54, 56, 58, 60, 62а, 62б, 64б, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Деревообделочный 1-й переулок: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 6а, 7, 8, 8б, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 19в, 21, 23, 25а, 25б, 25г, 27 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Деревообделочный 4-й переулок: 2, 4, 6Б 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Деревообделочный 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Деревообделочный 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Деревообделочная: 1, 2, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6а, 6б, 7, 7а, 8а, 8б, 9, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 25а, 27а, 27б, 27в, 29а, 29б, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 48, 48а, 54, 56, 58, 60, 62а, 62б, 64б, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78а, 78б, 79, 80, 82, 84, 86 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Дмитрия Донского: 3, 13, 21, 21/6, 21/8, 21Б, 21А6, 23, 23А, 25, 27, 29, 29а, 29Б 0:00

6 октября 23:00

30 сентября Заплан. Дмитрия Донского: 57 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Дмитрия Донского переулок: 1, 2, 2Б, 4, 4а, 5, 8, 8а, 8А1, 9, 11, 11а, 11а2, 13, 24 0:00

6 октября 23:00

30 сентября Заплан. Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 24, 24-1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Екатерининская: 17 8:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Жаботинского: 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 51 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Жевахова гора: 17, 19, 92, 94 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Жолио-Кюри: 22, 22а, 68, 70авт34 8:00

6 октября 19:00

6 октября Авария Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Закарпатская: 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Звонкая: 28А 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Зелёный проспект: 25, 27, 29, 31 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Испанская (Землячки): 5а 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Ицхака Рабина: 1, 3, 5 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Кандинского Василия 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Кандинского Василия 5-й переулок: 14а 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Кандинского Василия 3-й переулок: 1, 2, 3, 3-А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Китобойная: 48а, 49, 49Г, 50, 50а, 50б, 51, 51а, 52, 52-Г, 53, 53/1, 53а, 54, 55, 55а, 55в, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 61а, 61б, 62, 63, 63А, 64, 65, 65а, 65б, 66, 67, 68, 69, 69а, 70а, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 75а, 75б, 76, 77, 77б, 77Г, 78, 78а, 79, 79Б, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87а, 87б, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 102а, 104, 106, 106а, 108, 110 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Космонавтов: 38А 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Космонавтов: 14, 16, 18 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Краснова: 1, 3, 5, 7, 7А 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Кристаловского: 1, 1А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 20А, 21, 23, 25, 26А, 27, 27А, 29, 29А, 30А, 31, 31А, 33А, 35, 36, 37, 40 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Крылова: 1, 4, 5, 6, 6а, 6б 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. Лагерная 2-я улица: 2, 2А, 2В, 3А, 3б, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26Б, 28, 28А, 29, 30, 30Б, 32, 33, 34, 35А, 36, 36А, 38, 40 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Люстдорфская дорога: 91, 93, 93а, 95, 97, 97а, 99, 101, 101А, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119, 121, 155 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Люстдорфская дорога: 56, 56а, 58, 58а, 58б, 58б32, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78б, 80, 82, 84 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Майский 5-й переулок: 1, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 15А, 17, 17А, 19, 35А, 37, 37А, 39 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Майский 4-й переулок: 2, 4, 6, 6-2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22А, 24, 26 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Маловского: 3, 3А, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32А, 262 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. 8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. 8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. 8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. 8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. 8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. 8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. 8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. 8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. 8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. 8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. 8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. 8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. 8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. 8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. 8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. 8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Мечникова: 106, 108, 110, 112 8:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Мечникова: 36, 36а 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Моторный 2-й переулок: 2, 4, 6А, 8А, 10, 12 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Моторный 1-й переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 36, 38 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Неделина: 1, 2, 3, 4, 4/2, 4а, 5, 6, 6/1, 7, 7/2, 7а, 7б, 7в, 7а2, 7а3, 7б1, 8, 8а, 9, 9/3, 9а, 10/1, 10/2, 10а, 11, 11/3, 11/4, 11а, 11/б, 11а1, 12/2, 12а, 12г, 12д, 12Е, 13, 13а, 13б, 13В, 13г, 13/15, 14, 14А, 16, 16а, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 25Б, 25в, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 31, 31/1, 32, 33, 33/1, 33а, 33а/3, 33б, 33в, 33г, 33д, 33-Д, 33е, 33а1, 33а2, 33а4, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37а, 37б, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41б, 41д, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 47а, 47Б, 47Г, 47Д, 48, 49, 49А, 49б, 50, 51, 52, 53, 54, 54/4, 54/6, 55, 55А/2, 56, 57, 57/3, 57/6, 57/7, 59, 61, 63 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Неделина: 1, 2, 3, 4, 4/2, 4а, 5, 6, 6/1, 7, 7/2, 7а, 7б, 7в, 7а2, 7а3, 7б1, 8, 8а, 9, 9/3, 9а, 10/1, 10/2, 10а, 11, 11/3, 11/4, 11а, 11/б, 11а1, 12/2, 12а, 12г, 12д, 12Е, 13, 13а, 13б, 13В, 13г, 13/15, 14, 14А, 16, 16а, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 25Б, 25в, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 31, 31/1, 32, 33, 33/1, 33а, 33а/3, 33б, 33в, 33г, 33д, 33-Д, 33е, 33а1, 33а2, 33а4, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37а, 37б, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41б, 41д, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 47а, 47Б, 47Г, 47Д, 48, 49, 49А, 49б, 50, 51, 52, 53, 54, 54/4, 54/6, 55, 55А/2, 56, 57, 57/3, 57/6, 57/7, 59, 61, 63 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. Нежинская: 40, 42 8:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Немировича-Данченко: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 0:00

6 октября 23:00

30 сентября Заплан. Новосельского: 64а, 64б, 65, 66, 67, 70, 72, 78, 80 8:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Обильная: 56, 56а, 57а, 57б, 57-Б/1, 58, 58/2, 60, 60А, 62, 64, 64/1, 64А, 64Б, 64в, 66, 66а, 68, 68/А, 68/А/1, 70, 70А, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 78Б, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 88а, 89, 89а, 90, 91, 93, 95, 95а, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 871 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Обильный 2-й переулок: 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 14, 14а, 16, 18, 20 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Обильная: 8 0:00

6 октября 23:00

30 сентября Заплан. Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Окружная: 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 13Б/2, 13б1 0:00

6 октября 23:00

30 сентября Заплан. Отечественная: 33 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Парковая: 79, 81 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Парковая: 75д, 75Е, 77, 77а, 79, 81 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Пестеля: 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Пестеля переулок: 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Петрашевского: 15, 17, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Петрашевского: 15, 17, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. Пилотная: 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32а 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Планетная: 26а, 32, 33, 34А, 34-Б, 34-В, 35, 35а, 35Б, 36, 36А, 37, 38, 38Г, 39, 40, 40Б, 40в, 40г, 41, 41/2, 41а, 42, 43, 43б, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 48/1, 48а, 49, 49а, 50, 51, 51/А, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 66уч2, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 79Б, 80, 81, 81а, 81Б, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 97, 97а, 99, 101 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Подъёмный переулок: 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9а, 10, 10А, 11, 12/А, 13, 14, 16, 16/А 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Почтовая: 70А, 72, 72е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Прорезной переулок: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25 0:00

6 октября 23:00

30 сентября Заплан. Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Промышленная: 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Прокатная: 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Радиальная: 1, 2, 4 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Радиальная: 1, 2, 4 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Ромашковая: 1, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4А, 6, 8/10, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20А, 22, 24, 24а, 24б, 26б, 28/1 0:00

6 октября 23:00

30 сентября Заплан. Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Садовая Балка: 45, уч32 0:00

6 октября 23:00

30 сентября Заплан. Сакко: 2а, 6 0:00

6 октября 23:00

30 сентября Заплан. Серогодского: 2 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Собинова: 1, 1-А, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 13, 14, 15а, 16, 18, 20, 153 0:00

6 октября 23:00

30 сентября Заплан. Студенческий 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. Студенческий 3-й переулок: 2, 4, 6, 8 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. Студенческий 4-й переулок: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 15А 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. Студенческий 1-й переулок: 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. Толбухина: 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 27, 28, 28-а, 28а, 29/4, 29А, 30, 30а, 30б, 30в, 31, 31а, 31/А, 31б, 32, 32/2, 33, 33а, 33уч5, 34, 34/2, 34а, 35, 35а, 36, 38, 39, 40, 40а, 40-А/1, 40в, 41, 42, 42А, 42б, 42в, 42г, 42д, 43, 44, 44а, 45, 45А, 46, 46а, 46б, 46в, 46е, 46б2, 47, 47а, 48, 48а, 48Б, 49, 49а, 50, 50а, 50-А, 50Б, 50в, 51, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 58, 58/2, 58а, 59, 59а, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71А, 73, 73А, 75, 75а, 77, 79, 79а, 81, 81а, 203, 243, 245, 282, 321, 343, 651 0:00

6 октября 23:00

30 сентября Заплан. Толбухина: 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76А, 78/1, 78/2, 78а, 78а2, 79/Б, 80, 82, 82б, 83, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84а, 84А, 86, 86а, 86Б, 88, 88а, 88б, 89, 89б, 89Б1, 90, 90а, 90б, 91, 91а, 91б, 91Б/1, 92, 92а, 92б, 93, 93А, 93/Б, 94, 94/Б, 94В, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 107б, 108, 109, 110, 110а, 110б, 110в, 110г, 110д, 110а2, 111, 112, 112а, 112б, 112в, 112г, 112д, 112е, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 118, 119, 119а, 121, 123, 124, 125, 125а, 127, 129, 129А, 129б, 129в, 131, 132, 133, 133а, 133б, 133в, 133Г, 133Д, 133е, 133ж, 621 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Тракторная: 1, 3, 5, 7а, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 19а, 19б, 21А, 23, 23А, 25, 27, 27А, 31, 33, 35, 37, 39, 39-А, 41, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 48А, 50, 50А, 51, 51а, 52, 54 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Тупиковый переулок: 1, 1Б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Ульяновский 1-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Ульяновский переулок: 4, 15а 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Ульяновский 4-й переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Ульяновский 5-й переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5а, 6, 7а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19А 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Училищная: 24, 25, 27 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. Февральская: 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Фигнер Веры: 1, 4, 5, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 12 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Филатова Академика: 2, 2а, 4а, 31, 33, 33А, 35, 37, 39, 41 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Флотский 4-й переулок: 1 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Химическая: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 12 9:00

6 октября 19:00

6 октября Заплан. Химическая: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 12 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Хмельницкого Богдана: 1, 1/3, 1а 8:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00

6 октября 17:00

6 октября Заплан. Хуторская: 95Е 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Чубаевская: 8, 8/1, 12 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Чубаевская: 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25/27, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/5, 27/7, 27/8, 27/12, 29, 29/3, 29/6, 29/7, 29/8, 29/10, 29/11, 29/15, 29/31, 29/35, 29/3141, 30а, 30б, 31, 31А, 32, 32а, 34, 36, 38, 38/1, 40, 42, 42а, 46, 46/48, 48, 48/2, 48/2-Б, 48/5, 48/8, 48/9, 48А, 48/50, 279, 295 0:00

6 октября 23:00

30 сентября Заплан. Чубаевская: 8, 8/1, 12 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. Шестакова: 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33 9:00

6 октября 20:00

6 октября Заплан. Штурвальная: 15, 17, 17/2, 19, 21, 21Б 0:00

6 октября 23:00

6 октября Заплан. Штурвальная: 15, 17, 17/2, 19, 21, 21Б 9:00

6 октября 18:00

6 октября Заплан. Щукина переулок: 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 51, 52 0:00

6 октября 23:00

30 сентября Заплан.