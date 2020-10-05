Одесская королева шашек вновь подтвердила свой титул

Международная федерация International Draughts обновила рейтинг-лист спортсменов по шашкам.

Лучшей в новом рейтинге стала одесская шашистка Виктория Мотричко.

Результаты рейтинга подтвердила сама одесская королева шашек корреспонденту «Одесса News».

«Да, это обновлённый рейтинг-лист, который обновляется каждые 3 месяца»,- сказала Виктория.

Одесская шашистка является чемпионкой мира по бразильским шашкам, вице-чемпионкой мира по русским шашкам, трижды вице-чемпионкой мира по международным шашкам, трижды бронзовым призёром чемпионата мира по международным шашкам, дважды — по русским шашкам, четырёхкратной чемпионкой Европы по международным шашкам, дважды — вице-чемпионкой, а также бронзовым призёром, дважды — вице-чемпионкой Европы по русским шашкам, чемпионкой Всемирных интеллектуальных игр, дважды чемпионкой, четырежды — вице-чемпионкой и один раз бронзовым призёром Elite Mind Sport Games, серебряным и дважды бронзовым призёром итогового зачёта Кубка мира по международным шашкам и многих других титулов.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года одесский гроссмейстер Виктория Мотричко заняла первое место на проведённом в онлайн-режиме XII Международном турнире по шашкам памяти Марата Геллера.