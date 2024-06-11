На тендере по закупке насосов одесская чиновница положила в свой карман 2,5 млн

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица КП «Бугаз» и двух её сообщников — предпринимателей — по факту завладения бюджетными средствами, фальсификации документов и их использования.

По информации пресс-службы прокуратуры, следствием установлено, что обвиняемые завладели бюджетными средствами, выделенными на закупку тепловых насосов воздух-вода.

Так, должностное лицо коммунального предприятия, уполномоченное на осуществление публичных закупок, обеспечило подконтрольному ФЛП победу в тендере и закупку 5 тепловых насосов за 5,4 млн грн, что значительно превысило рыночную стоимость.

«В результате таких противоправных действий на счета поставщиков безосновательно перечислено более 2,5 млн грн из местного бюджета. В целях возмещения причинённого уголовным правонарушением вреда прокуратурой предъявлен иск. Чиновнице КП «Бугаз» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а двум подельникам — залог в размере почти 450 тыс грн каждому», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в Одессе будут судить за халатность должностное лицо коммунального учреждения Одесского горсовета. Чиновница при организации публичных закупок стоек для дорожных знаков переплатила более чем 300 тыс грн. бюджетных средств.

Фото: Одесская облпрокуратура

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