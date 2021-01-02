На танкере в Персидском заливе нашли мину

В Персидском заливе иракские саперы обезвреживают мину, обнаруженную на нефтяном танкере; экипаж судна эвакуируют.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на AP.

Отмечается, что сапёрам сообщили о магнитной мине, обнаруженной на судне, находящемся возле иракского порта Басра.

Это было первое подтверждение со стороны Ирака, что магнитная мина обнаружена на иракском танкере, который заправлял топливом другое судно в Персидском заливе.

Сообщается, что мина обнаружена на фоне напряжённости в отношениях между Ираном и США в последние дни президентства Дональда Трампа. На днях американский бомбардировщик B-52 совершил пролёт над Персидским заливом. В регион также была отправлена ​​американская ядерная субмарина.

Как информировала Одесса News, компания Daeyang Electric Co передала Военно-морским силам Южной Кореи десяток подводных автономных обезвреживателей мин.