В Одесской ОГА надеются, что владелец судна «Делфи» решит его судьбу до 25 января

В Одесской областной государственной администрации обсудили ликвидацию последствий аварии, связанной с танкером Delfi.

Как сообщается на сайте ООГА, заседание проходило под председательством её главы Максима Куцого с участием представителей Администрации морских портов Украины, капитании Одесского порта, департаментов Одесского горсовета, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Госэкоинспекции.



Отмечается, что проведён водолазный осмотр танкера, результаты которого эксперты предоставят до 15 января.



«Принимая во внимание заключение водолазов, владелец судна решит — поднимать танкер и буксовать в ближайшие порты или распилить на металлолом. Мы ожидаем, что он озвучит своё решение до 25 января. Тогда у нас будет чёткое представление, сколько времени уйдёт на полную ликвидацию последствий аварии», — отметил Максим Куцый.

Как сообщала Одесса News, кораблекрушение танкера Delfi произошедшего 22 ноября 2019 года. Накануне ночью судно в шторм сорвало с якоря в Одесском заливе и отнесло к пляжу «Дельфин», где оно село на мель. Совместными усилиями ОГА, Одесского городского совета, пограничников, водолазной службы, ГСЧС и военных экипаж танкера в количестве трёх человек удалось эвакуировать.

Фото: ООГА