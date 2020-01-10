Глава Одесской облгосадминистрации встретился с Генконсулом Китая

9 января состоялась встреча руководителя Одесской областной государственной администрации Максима Куцого с Генеральным консулом КНР в Одессе господином Сун Лицюнем.

Как сообщает пресс-служба Одесской ОГА, были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества.

Отмечалось, что одесский регион известен своей многонациональной историей, благодаря которой область имеет тесные связи с различными странами, в том числе с Китаем и китайской общиной.

«Развитие экономических отношений между нашими странами является важным и приоритетным направлением. Особенно это касается торгово-экономической сферы. Сейчас диалог является конструктивным. Опыт сотрудничества между Украиной и Китайской Народной Республикой подтверждает высокий уровень доверия и коммуникации. В дальнейшем это будет способствовать налаживанию профессиональных и дружеских взаимосвязей», — говорится в сообщении.

«Хочу выразить благодарность господину Сун Лицюню за предоставление 52-х единиц специальной аварийно-спасательной техники Украине, что, несомненно, повысит уровень способности и эффективности при проведении аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», — отметил Максим Куцый.

Генеральным консулом Китайской Народной Республики господином Сун Лицюнем высказана позиция по поводу поддержки развития Одесского региона.

Одесская ОГА будет способствовать консолидации усилий и расширению партнёрства между странами, — заверил Максим Куцый.