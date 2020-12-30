В Корее создали робота для обезвреживания мин на море

Компания Daeyang Electric Co передала Военно-морским силам Южной Кореи десяток подводных автономных обезвреживателей мин.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Yonhap.

Отмечается, что аппарат, в котором есть функции «морского робота», сам ищет, идентифицирует и нейтрализует, благодаря прикреплению взрывчатки, найденные под водой мины.



Подводный дрон может работать при сильных течениях и длительное время находиться под водой.

В ВМС отметили, что будут использовать аппарат, в частности, для очистки вод у портов и пляжей.

Как сообщала Одесса News, японская железнодорожная компания East Japan Railway Company представила несколько автономных роботов с поддержкой искусственного интеллекта.